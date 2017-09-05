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Bayram şehitlikte başladı

Yozgat’ta bu bayram da en hüzünlü görüntüler şehitlikte başladı. Arefe günü ve bayramın ilk günü şehitlikte hüzün dolu anlar yaşandı.

Bayram şehitlikte başladı

Yozgat’ta bu bayram da en hüzünlü görüntüler şehitlikte başladı. Arefe günü ve bayramın ilk günü şehitlikte hüzün dolu anlar yaşandı.

05 Eylül 2017 Salı 07:10
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Bayram şehitlikte başladı

Şehitliği ziyaret eden aileler, yakınları için kabirleri başında dua etti. Şehit yakınlarını Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Nedim Elmalı da yalnız bırakmadı. Düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra şehit yakınları ve Vali Kemal Yurtnaç, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehitliğe gelen şehit yakınları ile sohbet eden Vali Yurtnaç, şehit ailelerine yakın ilgi göstererek ailelerin bayramlarını kutladı.

Her bayram arefesinde olduğu gibi bu Kurban Bayramı arefesinde de şehitlik ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Vali Kemal Yurtnaç,"Özellikle arefe günlerinde toplumumuzda bir adettir, kabirler ziyaret edilir. Bayram günü kabir ziyareti olmaz. Onun için arefe günü yapılır ki bayramdan önce onlarında duaları, ihtiyaçları giderilsin diye. Biz de her arefe şehitlerimizi ziyaret ederek onlara dua ediyoruz. Ölüm bir gerçek ve hak, bundan kaçış yok. Şehitlerimiz onurluca öbür dünyaya intikal ettiler. Ailelerine de bir paye bıraktılar. İnşallah öbür dünyada hepimize şefaatçi olacaklar. Biz de onların yakınlarının, çocuklarının, ailelerinin yanında olacağız. Zira bu acılar bitmez ama paylaşılınca azalır. Biz sizinle bu acıları paylaşmak üzere bir araya geldik. Sizle her zaman beraber olacağız. Sizlere hayırlı bayramlar diliyorum onlara da bol bol dua ediyoruz" dedi.

Şehit yakını Muhammet Enes Anşin ise,"Burada huzurlu yaşıyorsak hepsini onlara borçluyuz. Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor. En azından onlara vefa borcumuzu ödemek için ailecek geldik Yasin-i şerif okuyup ruhlarına hediye eyledik" şeklinde konuştu.

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