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Bayram öncesi sevinç

YOZGAT İHH İnsani Yardım Derneği, Sarıfatma ve Karalar köylerinde ihtiyaç sahibi öğrenci, veli ve ailelere kıyafet, ayakkabı yardımında bulunarak, bayram öncesinde sevindirdi.

Bayram öncesi sevinç

YOZGAT İHH İnsani Yardım Derneği, Sarıfatma ve Karalar köylerinde ihtiyaç sahibi öğrenci, veli ve ailelere kıyafet, ayakkabı yardımında bulunarak, bayram öncesinde sevindirdi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Bayram öncesi sevinç

Vakıf merkezinden temin edilen kıyafet ve ayakkabılar Yozgat’ın merkeze bağlı en uzak köylerinden olan Sarıfatma ve Karalar köylerinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Özellikle çocuklar Kurban Bayramı öncesi bayram sevinci yaşadı. Yaklaşık 50 aileye ulaşılarak, ihtiyaçları olan kıyafet ve ayakkabıları hediye edildi. Çocuklarda naylon ayakkabıdan spor ayakkabıya geçişin sevinci yaşandı. Yozgat İHH Başkanı Şahin Çarkcı, yer ve araç konusunda yardımını esirgemeyen Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’ya teşekkür etti.

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