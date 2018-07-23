Bayram öncesi sevinç

Vakıf merkezinden temin edilen kıyafet ve ayakkabılar Yozgat’ın merkeze bağlı en uzak köylerinden olan Sarıfatma ve Karalar köylerinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Özellikle çocuklar Kurban Bayramı öncesi bayram sevinci yaşadı. Yaklaşık 50 aileye ulaşılarak, ihtiyaçları olan kıyafet ve ayakkabıları hediye edildi. Çocuklarda naylon ayakkabıdan spor ayakkabıya geçişin sevinci yaşandı. Yozgat İHH Başkanı Şahin Çarkcı, yer ve araç konusunda yardımını esirgemeyen Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’ya teşekkür etti.