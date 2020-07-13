Bayram öncesi müjde

YERKÖY ilçesinin Saray Köyündeki Organize Sanayi Bölgesi ve Kaleseramik Özel Organize Sanayi Bölgesi’nden sonra kurulması planlanan iki Organize Sanayi Bölgesi’nden birisi olan Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nin ihalesinin 23 Temmuz tarihinde yapılacağı açıklandı.

Son yıllarda gerek dışarıdan gerekse de içeriden aldığı yatırımlarla günden güne gelişen, bir sanayi şehrine dönüşen Yozgat’a kurulacak üçüncü Organize Sanayi Bölgesi’nin açılmasının ardından yeni yatırımların bu bölgeye yönlendirileceği kaydedildi.

TEDARİK ZİNCİRİ PROJESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın fikir babası olduğu, Yozgat Sanayi ve Ticaret Odasının lokomotif güç olarak başını çektiği ‘Yozgat Tedarik Zinciri Projesi’ meyvelerini vermeye başladı. Yerel üretimi canlandırmak ve fabrikaların tedarik ağında karşılaştıkları sorunları gidermek, böylelikle de bölgesel kalkınmayı şahlandırmak hedefiyle, Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay’ın teşvik ve desteğiyle başlatılan proje Yozgat OSB’nin yüzde 40 olan doluluk oranının yüzde 90’lara çıkmasında büyük rol oynadı. Şehirde bölgesel kalkınma hamlesinin giderek ivme kazanmasıyla birlikte, üretim ve yatırım artarken ikinci bir sanayi bölgesi fikri de bu gelişime paralel olarak hızlandı.

Bozok Organize Sanayi Bölgesi yapımı devam eden Yozgat Havalimanına 2.5, hızlı tren hattına 7, il merkezine ise 10 kilometre uzaklıkta, ulaşım ve nakliye imkanları bakımından oldukça stratejik bir mevkide kurulacak. Toplamda 123 hektarlık bir alana yayılacak olan Bozok Organize Sanayi Bölgesi Çorum-Kayseri ve Ankara-Yozgat-Sivas E-88 karayollarının kesişim noktasında yer alıyor.