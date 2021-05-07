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Bayram öncesi denetimler artırıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetim ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde gıda maddesi üretim ve satış yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

07 Mayıs 2021 Cuma 00:54
Bayram öncesi denetimler artırıldı

COVİD19 pandemisi sürecinde denetimlerini belirli aralıklarla sürdüren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetim ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde talebin yoğunlaşma ihtimalini göz önünde bulundurarak, gıda maddesi üretim ve satış tesislerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine bağlı gıda kontrol görevlileri, gıda güvenilirliğinin sağlanması, halk sağlığının korunması amacıyla yaklaşan bayram haftasında tüketimi artan fırıncılık ürünleri, unlu mamuller, şekerleme başta olmak üzere et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri üreten, depolayan ve satışını yapan işletmelere yönelik denetimlerini artırdı. Gıda işletmelerinde gerekli hijyen tedbirlerinin alınması yönünde bilgilendirmelerde bulunulduğu bildirildi. Yetkililer, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu gereği, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketicinin sağlığının korunması, güvenilir gıda arzının sağlanmasının öncelikli sorumluluklarından biri olduğunu hatırlattı. Aynı yetkililer, ‘’İl Müdürlüğü olarak, Alo Gıda 174 hattına gelen ihbar ve şikâyetler ile halkımız da denetimlere katkı sağlamaktadır’’ diye konuştu.

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Bayram öncesi Denetimler Artırıldı
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