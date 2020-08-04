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Bayram Kutlaması

YOZGAT il genelinde Emniyet, Jandarma ve Sağlık görevlileri bayram süresince görevlerinin başından ayrılmadı.

04 Ağustos 2020 Salı 00:39
Bayram Kutlaması

Yozgat Valisi Ziya Polat, Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Ziya Polat, görev yapan Polis memurlarının bayramını tebrik etti, başarı diledi. Vali Ziya Polat, Milletvekilleri Yusuf Başer ve İbrahim Ethem Sedef ile birlikte Muslubelen ve Topçu Göleti bölgelerinde görev yapan Emniyet ve Jandarma Personelini de ziyaret etti. Vali Polat ve Milletvekilleri görevli personel ile birlikte sürücülerin ve araçta bulunan vatandaşların da bayramını kutlayıp, Çikolata ikramında bulunuldu. 

Son Güncelleme: 03.08.2020 18:47
Anahtar Kelimeler:
Bayram Kutlaması
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