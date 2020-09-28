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Bayraklı Camide tören

ÇANDIR ilçesinde yapımı tamamlanan Bayraklı Cami düzenlenen törenle ibadete açıldı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 00:23
Bayraklı Camide tören

Pandemi dolayısıyla sosyal mesafeye dikkat edilerek açılışı gerçekleştirilen caminin açılış törenine Kaymakam Resul Yıldırım, İlçe Müftüsü Murat Yılmaz, Sarıkaya İlçe Müftüsü Emrah Kandemir de katıldı. Çandır İlçe Müftüsü Yılmaz, caminin özellikleri ile ilgili kısa bilgi verdi, yapımında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti. Camiyi yaptıran hayırsever Hacı İsmail Biçen ve başından beri caminin yapımında ilgi ve alakasını eksik etmeyen Hacı Şimşeker’e teşekkür plaketi takdim edildi. Daha sonra İlçe Müftüsü Yılmaz hutbeyi irad etti, camide ilk namaz kılındı.

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Bayraklı Camide Tören
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