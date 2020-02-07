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Bayrak ve Kur’an hediye etti

YOZGAT Genç Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunduğu Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk’e Türk Bayrağı ve Kur’an-ı kerim hediye etti.

Bayrak ve Kur’an hediye etti

YOZGAT Genç Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunduğu Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk’e Türk Bayrağı ve Kur’an-ı kerim hediye etti.

07 Şubat 2020 Cuma 03:08
Bayrak ve Kur’an hediye etti

Çelik, Emniyet Müdürlüğü görevine bir süre önce başlayan Murat Esentürk’ü makamında ziyaret edip, bir süre görüştü. Esentürk’e başarı dileğinde bulunan Çelik, Türk Bayrağı ile Kar’an-ı Kerim hediye etti. 

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