Bayrak ve Kur’an hediye etti

Çelik, Emniyet Müdürlüğü görevine bir süre önce başlayan Murat Esentürk’ü makamında ziyaret edip, bir süre görüştü. Esentürk’e başarı dileğinde bulunan Çelik, Türk Bayrağı ile Kar’an-ı Kerim hediye etti.
07 Şubat 2020 Cuma 03:08
YOZGAT Genç Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunduğu Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk’e Türk Bayrağı ve Kur’an-ı kerim hediye etti.
Çelik, Emniyet Müdürlüğü görevine bir süre önce başlayan Murat Esentürk’ü makamında ziyaret edip, bir süre görüştü. Esentürk’e başarı dileğinde bulunan Çelik, Türk Bayrağı ile Kar’an-ı Kerim hediye etti.