Bayrak ve Kur’an hediye etti

Çelik, Emniyet Müdürlüğü görevine bir süre önce başlayan Murat Esentürk’ü makamında ziyaret edip, bir süre görüştü. Esentürk’e başarı dileğinde bulunan Çelik, Türk Bayrağı ile Kar’an-ı Kerim hediye etti.