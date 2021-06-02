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Bayrak boyanıyor

Yozgat'ta şehre hakim tepe yamacına Türkiye haritası şeklinde karo taşlarıyla yapılan, zamanla rengi solan 1400 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağının boyama çalışmalarına başlandı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:14
Bayrak boyanıyor

Yıldıztepe mevkisinde boyama çalışmalarına başlayan Araştırmacı-Yazar Osman Karaca, bu işi gönüllü yaptığını söyledi. Türk bayrağını solgun halde görmek istemediğini aktaran Karaca, "Nasıl ki bu vatanımızın her karış toprağında ecdadımızın kanı varsa bayrağımızın rengi de ecdadımızın kanıdır. O nedenle renginin solmasına gönlüm razı olmadı" dedi. Karaca, 4 yıl önce de bayrağı boyadığını anımsatarak, "Bayrağın yeniden boyaya ihtiyacı olduğunu gördüm. Sosyal medya üzerinden 'solan bayrağımızı birlikte boyayalım' dedik. Allah razı olsun vatandaşlarımız destek çıktı. İlk etapta 150 kilogram boya alındı. Bu yetmeyecek 150 kilogram boyaya daha ihtiyacımız var" diye konuştu. Vatandaşlardan destek isteyen Karaca, yardım olursa boyama işlemlerini daha kısa sürede tamamlayacağını dile getirdi. (aa)

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Bayrak Boyanıyor
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