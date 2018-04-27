Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107015
ALTIN
172.213
DOLAR
4.0658
STERLİN
5.6609
EURO
4.9307
Flaş Haber
Şimşek istifa etti
Kapat

Başvurulara devam

YOZGAT İŞKUR Müdürlüğü, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Toplum Yararına Program(TYP) kapsamında çalıştırılmak üzere bin 400 kişiye geçici istihdam sağlamak üzere başvuruları almaya başladı.

Başvurulara devam

YOZGAT İŞKUR Müdürlüğü, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Toplum Yararına Program(TYP) kapsamında çalıştırılmak üzere bin 400 kişiye geçici istihdam sağlamak üzere başvuruları almaya başladı.

27 Nisan 2018 Cuma 07:00
5 Okunma
Başvurulara devam

Program kapsamında alınacak kişiler Kamusal alan da çevre temizliği, altyapının yenilenmesi, vadi ve dere ıslahı gibi alanlarda çalıştırılacak. TYP İlanına çıkılan gün itibari ile vatandaşların yoğun ilgisi oldu. Sabahın erken saatlerinde başvuru için gelen vatandaşlar, kuyruk oluşturdu. TYP kapsamında çalışmak isteyip de başvuru yapmak isteyen kişiler şahsen İŞKUR İl Müdürlüğüne yada ilçelerdeki belediyeler bünyesinde bulunan İŞKUR hizmet noktalarından başvuru yapabilecekleri kaydedildi. Bunlarla birlikte, internet üzerinden de başvuru yapabildiği, başvuruların 29 Nisan 2018 Pazar günü sona ereceği kaydedildi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BOZOK DÜNYAYA AÇILIYOR
BOZOK DÜNYAYA AÇILIYOR
İŞKUR Fuara Katıldı
İŞKUR Fuara Katıldı
Aşı Haftası Etkinliği
Aşı Haftası Etkinliği
KOSGEB Bilgilendirdi
KOSGEB Bilgilendirdi
PKK'lı yakalandı
PKK'lı yakalandı
YOZGAT KALKINMIŞ!
YOZGAT KALKINMIŞ!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim