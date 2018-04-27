Başvurulara devam

Program kapsamında alınacak kişiler Kamusal alan da çevre temizliği, altyapının yenilenmesi, vadi ve dere ıslahı gibi alanlarda çalıştırılacak. TYP İlanına çıkılan gün itibari ile vatandaşların yoğun ilgisi oldu. Sabahın erken saatlerinde başvuru için gelen vatandaşlar, kuyruk oluşturdu. TYP kapsamında çalışmak isteyip de başvuru yapmak isteyen kişiler şahsen İŞKUR İl Müdürlüğüne yada ilçelerdeki belediyeler bünyesinde bulunan İŞKUR hizmet noktalarından başvuru yapabilecekleri kaydedildi. Bunlarla birlikte, internet üzerinden de başvuru yapabildiği, başvuruların 29 Nisan 2018 Pazar günü sona ereceği kaydedildi.