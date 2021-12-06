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Başvurular uzatıldı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, Engelli ve eski Hükümlü Hibe desteği Proje Başvurularının süresinin uzatıldığını, başvuruların 17 Aralık 2021 tarihi saat 23:59’a kadar yapılabileceğini açıkladı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 00:05
Başvurular uzatıldı

Yıldız, her sene düzenli olarak başvurularını aldıkları Engelli ve Eski Hükümlü vatandaşların ‘Hibe proje Başvuruları’ ile ilgili sürenin uzatıldığını, E-Devlet (www.turkiye.gov.tr ) üzerinden online olarak başvuru yapılabileceğini aktardı. Yıldız, engelli kişilerin kurumun internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları, üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla e-Devlet üzerinden Komisyona sunacakları projelerde bazı bilgilerin istendiğini bildirdi. Yıldız, ‘’Projelerde; İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5 liradır. Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin, su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira gibi en fazla yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15 bin liradır. Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45 bin lira ile toplamda 65 bin lira destek sağlanmaktadır’’ diye konuştu.

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