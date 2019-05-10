Başvuru süresi uzatıldı

Kurumdan yapılan duyuruda, online başvuru sisteminin ise 28 Mayıs 2019 tarihinde saat 21:00’da kapatılacağı kaydedildi. Tarım ve Balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili ‘Fiziki varlıklara yönelik yatırımlar’ tedbiri için son başvuru kabul tarihinin 13 Haziran 2019 Perşembe günü saat 18:00 olarak belirlendiği, online başvuru sisteminin ise 10 Haziran 2019 tarihinde saat 21:00’da kapatılacağı kaydedildi. Online başvuru sistemindeki ‘başvuru girişi, evrak yükleme, tamamlama, yazdırma gibi’ tüm işlemlerin belirtilen tarih ve saate kadar tamamlanması gerektiği, son teslim tarihinden sonra yapılacak başvuruların ise kabul edilmeyeceğinin atı çizildi.