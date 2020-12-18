BAŞKENTTE BiR YOZGATLI

Sema Kumru imzalı haberde, hemşehrimiz Ressam, şair Selma Bora’nın çalışmaları, sanat hayatı ve Yozgat ile olan bağlantısı ve sevdasına yer verildi. ‘Toprağım’ dediği Akdağmadeni ilçesinden Ankara’ya uzanan yolculuğunda sanatını anlatan Selma Bora, ‘’Yozgat'ın yeşillikler içinde, çok güzel bir ilçesi olan Akdağmadeni doğumluyum. Orada evlenip Ankara'ya yerleştik. İki çocuk annesiyim, dünyalar güzeli 2 torunum, bir de sevgili eşim var. 40 yıldır Ankara'dayız artık Ankaralı oldum ama Akdağmadeni'nin yeri çok ayrı. Türkiye'nin küçücük bir parçası; toprağımı çok seviyorum’’ dedi. Okuma oranının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Selma Bora, Akdağmadeni ilçesinde okuma oranının yüzde 85 olduğunu, sadece Akdağmadeni ilçesinden 48 profesörün bulunduğunun altını çizdi. Bora, ‘’Yazarlar, çizerler, şairler, ressamlar ayrı tabii. Bütün bu özellikler Yozgat için de geçerli. Türkiye’nin en çok piyano çalan ili neresidir diye sorunca Yozgat derler. Bu da bir zamanlar Ermeni vatandaşlarımız çok yaşadığı için. Ud ve keman çalan da çoktur’’ diye konuştu.