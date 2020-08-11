Başkanlar Yozgat’ta buluştu

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası, farklı illerden gelen oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Aksaray Başkanı Abdurrahman Özkan, Kırıkkale Başkanı Ferman Aldemir, Konya Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Faruk Özselek, Kırşehir Başkanı Özgür Albayrak, Kayseri’den Anfer Yılmaz ve İsa Ferah, Çankırı Başkanı Hüseyin Yakar, Bilecik’ten Süleyman Kıral, Konya’dan Süleyman Erçik, Kütahya’dan Ahmet Bülbül, Kütahya Başkanı Halil Hamzaoğlu Yozgat’a geldi. Yozgat Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, ‘’Dostluk mesafe tanımaz. Sevdikleriniz sizden kilometrelerce uzakta olsa da yalnız değilsinizdir, şu hayatta. Türkiye’nin her bir tarafından gelip, Yozgat Mali Müşavirler Odamızı ziyaret eden konuklarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi. Başkan Bulut, konuklarına Yozgat’ın tarihi, kültürel yerlerini gezdirdi, Yozgat ile ilgili bilgi verdi. Muhasebeciler, meslekler ile ilgili fikir alış verişinde bulundu.