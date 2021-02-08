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BAŞKANLAR PROJELERiNi SUNDU

Yozgat’ın MHP’li ilçe ve belde belediye başkanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ziyaret ederek, ilçe ve beldelerine yapmayı planladıkları yatırımlarla ilgili projelerini teslim etti.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:52
BAŞKANLAR PROJELERiNi SUNDU

YOZGAT’ın ilçe ve beldelerinde görev yapan MHP’li belediye başkanları, yapacakları yatırım ve hizmetlere yönelik hazırladıkları projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sundu, Bakan Murat Kurum ile görüşerek, taleplerini iletti. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’in rehberlik ettiği 4 ilçe, 4 belde belediye başkanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gitti. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca ile Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul, Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy ziyarette hazır bulundu. Milletvekili Sedef ile belediye başkanları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti. Başkanlar, İlçe ve Belde belediye başkanları, hizmet kalitelerini artırmak amacıyla hazırladıkları projeleri sundu, destek talebinde bulundu. Belediye Başkanları, ilçe ve beldelerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verip, özellikle alt yapı yenileme çalışmaları, sıfır atık projeleriyle ilgili sunumda bulundu. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın da coğrafi işaret ve patent başvurusunda bulundukları, kısa süre içinde satışına başlayacakları yöreye özgü salep ile ilgili bilgi verip, Bakan Kurum’a ikramda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yozgat heyetine gereken ilgiyi gösterdiğini belirten Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, belediyelerin projeleri için hibe destek ve kredi imkanlarının sağlanacağının sözünü aldıklarını bildirdi. Sedef, ‘’Belediyelerimizin projelerine hibe ve kredi desteği ile birlikte araç hibeleri var. İçerikleri konuşuldu fakat resmî yazıları ve onayları alınmadan proje isim ve hibe para miktarlarını daha sonra paylaşacağız. 4 ilçe 4 belde belediye başkanlarımız memnun ve yüzleri gülerek ayrıldılar. Ciddi miktarlarda kredi ve hibeler var. Bakan bey samimi ve içten karşıladı’’ diye konuştu.  

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BAŞKANLAR PROJELERiNi SUNDU
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