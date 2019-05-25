Başkanın minik konukları

Başkan Sungur, makamında kabul ettiği öğrencilerle sohbet etti. Belediyenin eğitim, öğretim ve çocuklara, gençlere yönelik çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Doğan Sungur, çocuklardan taleplerini, beklentilerini aldı. Başkan Sungur, beldede gençlerin, çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri, sosyal, kültürel etkinliklere dahil olabilmeleri için belediye olarak gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceklerinin de altını çizdi. Başkan Sungur, çocuklara çeşitli hediyelerde verdi.