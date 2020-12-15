Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1389
ALTIN
461.478
DOLAR
7.8655
STERLİN
10.4593
EURO
9.5438

Başkandan teşekkür

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçede ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüp, yeşil bir Sarıkaya için çalışan iş insanına teşekkür etti.

15 Aralık 2020 Salı 00:42
Başkandan teşekkür

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçede bugüne kadar 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağlayan iş insanı Abdullah Karataş’a teşekkür etti, plaket sundu. Başkan Açıkel, Karataş’ın ilçedeki ağaçlandırma çalışmalarına yıllardır katkı sağladığını, bugüne kadar yaklaşık 200 bin çeşitli fidanı toprakla buluşturduğunu vurguladı. Karataş’ın kendini doğaya, yeşile adadığını bildiren Açıkel, 2008 yılından itibaren emekli maaşını fidan dikimine harcadığını, her yıl kendi imkanlarıyla ve büyük bir tutkuyla temin ettiği fidanları toprakla buluşturmaya devam ettiğini anlattı. Karataş ise, ‘’Bu zamana kadar 200 bini geçkin fidan diktim. Bu fidanları geleceğe, topluma yararlı olmak için dikiyorum. Her zaman bu işe kendimi adadım. 20 yılda 20 tane kendi imkanlarımla hatıra ormanı oluşturdum. Her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Geleceğe nefes ol' kampanyasında fidan dikme seferberliğine ben de katıldım’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Başkandan Teşekkür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BELDELERDE NÜFUS TELAŞI
BELDELERDE NÜFUS TELAŞI
107 kişiye ceza
107 kişiye ceza
SÜT ÜNiTESi DE KURULUYOR
SÜT ÜNiTESi DE KURULUYOR
Faturaya yansımayacak
Faturaya yansımayacak
Koruma Amirliği kuruldu
Koruma Amirliği kuruldu
OVALAR SUYA KAVUŞUYOR
OVALAR SUYA KAVUŞUYOR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim