Başkandan teşekkür

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçede bugüne kadar 200 bin fidanın toprakla buluşmasını sağlayan iş insanı Abdullah Karataş’a teşekkür etti, plaket sundu. Başkan Açıkel, Karataş’ın ilçedeki ağaçlandırma çalışmalarına yıllardır katkı sağladığını, bugüne kadar yaklaşık 200 bin çeşitli fidanı toprakla buluşturduğunu vurguladı. Karataş’ın kendini doğaya, yeşile adadığını bildiren Açıkel, 2008 yılından itibaren emekli maaşını fidan dikimine harcadığını, her yıl kendi imkanlarıyla ve büyük bir tutkuyla temin ettiği fidanları toprakla buluşturmaya devam ettiğini anlattı. Karataş ise, ‘’Bu zamana kadar 200 bini geçkin fidan diktim. Bu fidanları geleceğe, topluma yararlı olmak için dikiyorum. Her zaman bu işe kendimi adadım. 20 yılda 20 tane kendi imkanlarımla hatıra ormanı oluşturdum. Her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Geleceğe nefes ol' kampanyasında fidan dikme seferberliğine ben de katıldım’’ diye konuştu.