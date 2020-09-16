Başkandan site ziyareti

SARIKAYA İlçesinde belediye tarafından inşa ettirilen ve ilçede faaliyet gösteren tüm galericilerin toplandığı Galericiler Sitesi göz kamaştırıyor. Siteyi ziyaret edip, esnaf ile bir araya gelen Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Galericiler Sitesi’ne yaptığı ziyarette çok güzel bir hizmet gerçekleştirdiklerin bir kez daha gördüklerini söyledi. Başkan Açıkel, ‘’Artık yetki belgesi olmayan galericilik yapamayacak. Site olmadan da yetki belgesi alınamıyor. Bu hizmetle ilçemizin içindeki araba fazlalığını azaltıp trafiği rahatlatmanın yanında, esnafımızın daha kaliteli hizmet sunmasını sağlamış olduk. Galerici esnafımızın memnuniyetini görmekten ziyadesiyle memnun kaldım’’ dedi.