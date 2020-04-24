Başkandan hediye

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara yönelik hediye paketi hazırlattı. Hazırlanan hediye paketleri personel tarafından çocuklara teslim edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yıl dönümü olması sebebiyle Okulöncesi ve İlkokul öğrencilerine yönelik Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci mektup yazdı. Mektup ile birlikte hazırlanan hediye paketleri konutlar ziyaret edilerek verildi.