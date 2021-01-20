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Başkandan esnaf ziyareti

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

20 Ocak 2021 Çarşamba 00:42
Başkandan esnaf ziyareti

 Esnaf ziyaretleri kapsamında işyerlerini ziyaret eden Yalçın, esnaflarla sohbet etti, talepleri dinleyerek, hızarcılar sitesi esnafına da hayırlı işler temennisinde bulundu. Her fırsatta vatandaşlar ve esnafla bir araya gelip, istişare eden Yalçın, Covid-19 tedbirleri nedeniyle esnaf ve vatandaşlarla daha geniş katılımlı ziyaretlerde bulunamadıkların, program yapamadıklarını hatırlattı. Yalçın, ‘’Ancak, fırsat bulduğumuz zaman bireysel olarak ziyaret edip hasbihal etmeye gayret ediyoruz. Ayrıca kış dönemini geçen yıl olduğu gibi ziyaret ve toplantılarla geçirerek yeni sezonun planını hemşehrilerimiz ile birlikte yapacağız. Akdağmadeni Belediyesi olarak esnafımız ve değerli vatandaşlarımızla birlik beraberlik içerisinde güzel çalışmalara imza atacağız'' dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Başkandan Esnaf Ziyareti
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