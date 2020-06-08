Başkandan acil müdahale

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, işi dolayısı ile gittiği Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, sıkışan şahsın kurtarılmasında gönüllü olarak görev aldı. Aynı zamanda sağlıkçı olan Başkan Elbaşı, kazada kamyonet içerisinde sıkışan gencin imdadına yetişti. Kaza ayında Kayseri’ye giriş yapan Uzunlu Belde Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, kazayı görünce yaralıya müdahale etti. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonetin içerisinde sıkışan Talha A., ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Uzunlu Belde Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, siyasete girmeden önce sağlıkçı olduğunu, kazayı görünce durarak kamyonette sıkışan Talha A’ya ilk müdahalesini yaptığını söyledi.