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Başkan Yalçın’dan çocuklara top

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okul ziyaretlerinde bulunup, öğrencilere spor yapmaları için futbol, voleybol, basketbol topu hediye etti.

Başkan Yalçın’dan çocuklara top

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okul ziyaretlerinde bulunup, öğrencilere spor yapmaları için futbol, voleybol, basketbol topu hediye etti.

16 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Başkan Yalçın’dan çocuklara top

Başkan Yalçın, okullara yaptığı ziyarette, göreve başlayan öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelip, okul idarecileriyle de görüştü. Atatürk İmam Hatip Orta Okulu, Atatürk İlkokulu, Mehmet Kaplan İlk/Orta Okulu, Kaymakam Mehmet Tahir İlk/Orta Okulunu ziyaret eden Başkan Yalçın, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi, okullar için yapılması planlanan projeler, okulların eksiklikleri hakkında da okul müdürlerinden bilgiler aldı. Ziyaret esnasında öğrencileri de unutmayan Başkan Yalçın, her okula spor malzemesi hediye etti.

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