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Başkan Yalçın’a ‘Teşekkür’ ziyareti

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde faaliyetini sürdüren Genç Girişimciler Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetimi Belediye Başkanı Nezih Yalçın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

03 Eylül 2021 Cuma 00:39
Başkan Yalçın’a ‘Teşekkür’ ziyareti

 Akdağmadeni Genç Girişimciler Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ünsal Duru, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı makamında ziyaret etti. Duru, belediye tarafından sanayi sitesinde yapılan çevre düzenleme çalışmaları ve İstiklal Caddesinde Akdağmadeni'nin çehresini değiştiren çarşı merkezi düzenleme projesi için sanayi sitesi esnafı adına teşekkür ederek plaket taktim etti. Duru, ‘’Sayın belediye Başkanımız Nezih Yalçın Bey'e sanayi sitesine yardımları ve İstiklal Caddesinde yapılan çarşı merkezi düzenleme projesini için şahsım ve Kooperatifim adına teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Nezih Yalçın Bey'e  başarılarının devamını diliyorum’' dedi.

Son Güncelleme: 02.09.2021 17:46
Anahtar Kelimeler:
Başkan Yalçın’a ‘Teşekkür’ Ziyareti
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