Başkan Yalçın’a ‘Teşekkür’ ziyareti

Akdağmadeni Genç Girişimciler Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ünsal Duru, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı makamında ziyaret etti. Duru, belediye tarafından sanayi sitesinde yapılan çevre düzenleme çalışmaları ve İstiklal Caddesinde Akdağmadeni'nin çehresini değiştiren çarşı merkezi düzenleme projesi için sanayi sitesi esnafı adına teşekkür ederek plaket taktim etti. Duru, ‘’Sayın belediye Başkanımız Nezih Yalçın Bey'e sanayi sitesine yardımları ve İstiklal Caddesinde yapılan çarşı merkezi düzenleme projesini için şahsım ve Kooperatifim adına teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Nezih Yalçın Bey'e başarılarının devamını diliyorum’' dedi.