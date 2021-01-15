Başkan Yalçın, Terminalde inceme yaptı

Terminal esnafıyla bir süre sohbet eden Başkan Yalçın, istek ve talepleri dinledi. Yalçın, Pandemi sürecinde büyük zorluk yaşayan hizmet kollarından olan ulaşım sektöründe yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirtti. Yalçın, bu zor süreçte terminal esnafına destek amaçlı belediye olarak kira indiriminde bulunduklarını, ayrıca ülkemizde başlanan aşılamayla birlikte bahar aylarında daha güzel ve sağlıklı günlerin bizleri beklediğini ifade etti. Yalçın, Terminal ziyareti ve incelemelerini Terminal Taksi esnafıyla görüşerek tamamladı.