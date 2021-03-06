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HEMŞERİMİZ ŞEHİT OLDU...
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Başkan vatandaşlarla buluştu

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘Birlikte Yönetim’ ilkesi çerçevesinde Şakir Efendi Şehir Meydanında vatandaşlar ile bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

06 Mart 2021 Cumartesi 00:26
Başkan vatandaşlarla buluştu

 Vatandaş ziyaretlerinin kendisi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Başkan Ekinci, ‘’Sık sık gerçekleştirdiğimiz vatandaş ziyaretlerimizde talepleri yerinde dinliyoruz. Çözüm noktasında istişarelerde bulunuyoruz varsa eksikleri bizzat yerinde tespit ediyoruz’’ dedi. Başkan Ekinci, birlik ve beraberlik içinde şehrin geleceğine değer katmaya devam edeceklerini bildirdi. Ekinci, ‘’İnşa ettiğimiz bu meydanda hemşehrilerimiz ile bir arada olmak ayrıca mutluluk verici. Bu meydanı projelendirirken hayalimiz tam olarak buydu.7’den 70’e herkesin burada zaman geçireceği güzel bir yaşam alanı oluşturmaktı gerçekleştiğini görmek, gerçekleştireceğimiz daha birçok proje için motivasyon kaynağı oluyor’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•

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Başkan Vatandaşlarla Buluştu
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