Başkan vatandaşlarla buluştu

Vatandaş ziyaretlerinin kendisi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Başkan Ekinci, ‘’Sık sık gerçekleştirdiğimiz vatandaş ziyaretlerimizde talepleri yerinde dinliyoruz. Çözüm noktasında istişarelerde bulunuyoruz varsa eksikleri bizzat yerinde tespit ediyoruz’’ dedi. Başkan Ekinci, birlik ve beraberlik içinde şehrin geleceğine değer katmaya devam edeceklerini bildirdi. Ekinci, ‘’İnşa ettiğimiz bu meydanda hemşehrilerimiz ile bir arada olmak ayrıca mutluluk verici. Bu meydanı projelendirirken hayalimiz tam olarak buydu.7’den 70’e herkesin burada zaman geçireceği güzel bir yaşam alanı oluşturmaktı gerçekleştiğini görmek, gerçekleştireceğimiz daha birçok proje için motivasyon kaynağı oluyor’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•