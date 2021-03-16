Başkan Sağlıkçı olunca

AKDAĞMADENİ ilçesinin Uzman Doktor olan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçede belediye adına Sağlık Merkezi kurdu. Başkan Yalçın, ‘’İnsan hayatına dokunan, ilçede eksikliği hissedilen, söz verdiğimiz bir projeyi daha Akdağmadeni’ne kazandırmış bulunuyoruz’’ dedi. Yalçın, özellikle çarşı merkezinde ihtiyaç duyulan Sağlık Merkezi ile ilgili çalışmaların tamamlandığını bildirdi. Yalçın, ‘’Akdağmadeni Belediyesi Sağlık Merkezinde; tansiyon takibi, şeker ölçümü, pansuman yara bakımı gibi basit tıbbi müdahaleler, solunum fonksiyon testi de yapılabilecek. Sağlık merkezimizde beslenme ve diyet uzmanımızın kontrolünde obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam önerileri halkımıza sunulacaktır’’ dedi. Başkan Yalçın, beşikten mezara her vatandaşı ayrım yapmadan, ötelemeden sevdiklerine vurgu yaparak, özellikle son dönemlerde artan bağımlılık konusunda halkı bilinçlendirmeyi, mağdur olanlara yardımcı olmayı asli vazife olarak gördüklerini anlattı. Yalçın, ‘’Yönetim anlayışımızdaki bu bakış açısına istinaden Yeşilay gönüllüsü personelimiz sağlık merkezimizde her türlü bağımlılıkla mücadelede vatandaşımızın yanında en büyük destekçisi olacaktır. Halkımızdan aldığımız güç ve destekle İlçemize değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Nice güzel projelerde ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle’’ ifadelerini kullandı.