Başkan eşinden ziyaret

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile zorlu pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı bulunan büyükler unutmadı. Belediye Başkanı Celal Köse, zorlu ve sıkıntılı bir dönemden geçildiğini hatırlatarak, bu dönemde kısıtlamalardan en çok etkilenen kesimin 65 yaş ve üzeri büyükler olduğunu hatırlattı. Köse, ‘’Yoğun gündemimizden fırsat buldukça hemşehrilerimizi ziyaret edip sorunlarını dinlemeye özen gösteriyoruz. Eşim, Belediye Meclis Üyemiz Sermin Eroğlu ve birim müdürlerimizin eşleri büyüklerimizi ziyaret etti. Ziyaretlerde kıymetli büyüklerimizin isteklerini dinlediler. Gönüllerine girdiler. Ziyaretlerimiz sürecek ve talepleri de en kısa sürede yerine getireceğiz” dedi.