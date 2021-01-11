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Başkan eşinden ziyaret

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse, Belediye Meclis Üyesi Sermin Eroğlu ve birim müdürlerinin eşleriyle birlikte, 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlılara ziyaret ederek, hal hatırlarını sorup taleplerini dinledi, ziyaretlerin anısına hediyeler verildi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:53
Başkan eşinden ziyaret

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile zorlu pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı bulunan büyükler unutmadı. Belediye Başkanı Celal Köse, zorlu ve sıkıntılı bir dönemden geçildiğini hatırlatarak, bu dönemde kısıtlamalardan en çok etkilenen kesimin 65 yaş ve üzeri büyükler olduğunu hatırlattı. Köse, ‘’Yoğun gündemimizden fırsat buldukça hemşehrilerimizi ziyaret edip sorunlarını dinlemeye özen gösteriyoruz. Eşim, Belediye Meclis Üyemiz Sermin Eroğlu ve birim müdürlerimizin eşleri büyüklerimizi ziyaret etti. Ziyaretlerde kıymetli büyüklerimizin isteklerini dinlediler. Gönüllerine girdiler. Ziyaretlerimiz sürecek ve talepleri de en kısa sürede yerine getireceğiz” dedi. 

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Başkan Eşinden Ziyaret
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