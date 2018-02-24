Başkan Arslan sorun dinledi

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan mahalle meclis toplantılarını sürdürüyor. Başkan Arslan, düzenlenen Şeyh Osman Mahallesi Meclis Toplantısı'na katılarak Zarife Hanım Konağı'ndan mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Kazım Arslan, Şeyh Osman Mahallesi'nde yapacakları park alanı hakkında,"Mahallenin içinden geçen dereyi kapatmayacağız. Oradaki kanalizasyonu yer altından geçireceğiz. Üstünden ise temiz su akacak. Etrafında bisiklet yolu olacak. Burada güzel bir park çıkarmaya çalışacağız." dedi.

Mahalle sakinlerinin yol sorununu dile getirmesi üzerine ise Arslan, yol yapımının gecikmesinin elektrik ve doğalgaz çalışması nedeniyle olduğunu söyleyerek "Diğer firmaların alt yapı işlemleri biraz yavaş ilerliyor. Onlar tamamlandıktan sonra yol çalışmalarını tamamlayacağız." diye konuştu.

