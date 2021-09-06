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Başka türlü eğitim olmaz

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, ‘’Öğrenci, sınıf ve öğretmenin bir arada gerçekleştirmiş olduğu eğitimi başka türlü vermek mümkün değil. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de sağlıkla ilgili yapılması gereken şeylerle alakalı olarak da açıklamalarını yapmalı ama Milli Eğitim Bakanlığının faaliyetlerini Milli Eğitim Bakanlığı sürdürmeli’’ dedi.

06 Eylül 2021 Pazartesi 00:46
Başka türlü eğitim olmaz

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, bugün itibarıyla bütün sınıflarda yüz yüze eğitime geçeceğini belirterek, "Öğrenci, sınıf ve öğretmenin bir arada gerçekleştirmiş olduğu eğitimi başka türlü vermek mümkün değil" dedi.
Eğitim-Bir-Sen Yozgat Şube Başkanlığının Fatih Mesleki Teknik Lisesi'nde düzenlenen İl Divan Toplantısı'na katılan Selvi, yüz yüze eğitimin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Öğrenci, sınıf ve öğretmenin bir arada gerçekleştirmiş olduğu eğitimi başka türlü vermek mümkün değil. Elbette ki online sistemlerle verilen eğitimin bir katkısı var ve o çerçevede yüz yüze eğitimi veremediğimiz zaman yararlanabilecek bir alan veya takviye amaçlı olarak bir katkısı var ama yüz yüze eğitimin spesifik karşılığını oluşturacak bir eğitim ortamını temin etmiyor" diye konuştu.
Sağlık Bilim Kurulu'na, Sağlık Bakanlığına, sağlıkla ilgili yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Selvi, "Ancak Sağlık Bilim Kurulu'nun görevi ülkenin bütün alanlarında faaliyetleri bizatihi politik olarak yöneten bir mekanizma değil, fikirlerini ortaya koymalılar. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de sağlıkla ilgili yapılması gereken şeylerle alakalı olarak da açıklamalarını yapmalı ama Milli Eğitim Bakanlığının faaliyetlerini Milli Eğitim Bakanlığı sürdürmeli. Sağlık Bilim Kurulu'nun ısrarlı bir şekilde adeta eğitim öğretimi 1,5 yıl içerisinde kilitleyen, okullarımızda ciddi salgın bilgisi olmadığı halde kilitleyen uygulamalarını artık sonlandırmalıdır" ifadelerini kullandı. Selvi, virüs konusunda Sağlık Bakanlığı ülke genelinde nasıl uygulama yapılıyorsa okullarda da o uygulamanın yapılması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Zorlayıcı yöntemlerle yüz yüze eğitimde elde edeceğimiz başarıları konuşmak yerine maske, mesafe ve temizlikle alakalı her türlü tedbirler alınmış olmasına rağmen okullarımızda PCR testiydi, yok aşı olanlar, olmayanlar, öğretmenlerin zaten yüzde 90'ı aşılanmış siz neyi zorlamaya çalışıyorsunuz. Bunu anlamamız mümkün değil. Bunun için de icbar edici uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Haftada 2 gün bütün öğretmeleri kapsayacak şekilde hatta dışarıdan gelenlerle alakalı okul yöneticilerinin kayıt tutması gibi zorlayıcı şeyler, kişisel veriler kapsamında bile suç oluşturabilecek nitelikler arz ediyor. Onunu için bunların fiili olarak bir kaos üretmekten başka hiçbir işe yaramadığını da özellikle belirtmiş olalım."
OKULLAR DAHA GÜVENLİ
Okulların açık olduğu dönemde koronavirüs verilerinin Milli Eğitim Bakanlığına geldiğini ve bundan kendilerinin de bilgisi olduğuna değinen Selvi, "Hem öğrenciler, hem öğretmenler açısından okula devam edenlerin, devam etmeyenlerden daha az virüse yakalandığının verileri elimizde. Yani okullar evlerinden daha güvenli insanların. Rica ediyoruz Sağlık Bilim Kurulu, ülkenin ekonomisini, eğitimini veya başkaca politikalarını yönetmesin, kanaatlerini belirtsinler 'biz istişari bir organız' diyorlar o zaman görüşlerini belirtsinler ve o görüşler çerçevesinde de Milli Eğitim Bakanlığı hangi politikaları uygularsa uygulasın. Bizim gördüğümüz eğitim öğretime mani bir durum yok, onun için de birtakım zorlamalarla Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarını sekteye uğratmasın kimse" şeklinde konuştu.
Toplantı sonunda Eğitim-Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Selvi'ye teşekkür ederek plaket takdim etti. (aa)
 

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Başka Türlü Eğitim Olmaz
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