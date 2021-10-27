BAŞ’IN MiRASI

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesinin eski Belediye Başkanlarından Arif Baş, 1994 yılında kendi imkanlarıyla kurduğu ‘Açık Hava’ müzesinde sergilediği folklorik eserleri, vefatından sonra yaptırılan müzede sergilenmeye devam ediyor. Geleneksel olarak her yıl Ağustos ayında düzenlenen Bahadın Şenliğine katılanların da büyük ilgisini çeken müzenin diğer günlerde de ziyaretçileri eksik olmuyor. Eğitimci yazar Arif Baş, hayatta iken müzeyi kurmak için uzun yıllar çalışmalar yaptığını, müzeyi yiyeceğinden içeceğinden artırdığı paralarla oluşturduğunu belirtti. Baş, müzede yer alan eşyaların kimine para verdiğini, kimisini hediye olarak aldığına vurgu yaparak, müzede eski kalaycı körüğünden eski körüklü fotoğraf makinesine kadar pek çok eşya olduğunu, müzeyi geliştirmek için elinden gelen çabayı harcadığını anlatmıştı. Müzede sadece Bahadın ve Yozgat’ın folklorik materyallerinin yanı sıra, Arif Baş’ın Tokat, Çorum gibi illerden temin ettiği eşyalar da yer alıyor. Gazetemiz yazarlarında Salim Taşçı da merhum gazeteci Teoman Erel’in daktilosunu ‘açık hava’ müzesine hediye ederek, katkı vermişti. Taşçı, ünlü materyali müzeye hediye etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ‘’Gençlik, geçmişini unutmasın demiş Arif ağabeyimiz. Dirgen, düven, yaba, orak, çekiç, ne ararsanız tekmili birden mevcut. Merhum Teoman Erel ağabeyimizin daktilosunu hediye etmek de bizlere nasip oldu çok şükür’’ diye konuşmuştu.

ZİYARETÇİ AKINI

Eğitimci yazar Arif Baş'ın kendi imkanlarıyla topladığı, 1994'ten itibaren açık havada sergilenen 200 otantik eşya, oğlu Oğuz Baş'ın girişimiyle 2016 yılında yaptırılan müzede sergilenmeye başlandı. Arif Baş’ın yıllardır topladığı eşyalar için Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahadın beldesinde ‘Arif Hoca Müzesi ve Kültür Bahçesi’ adıyla kurulan müzede daha önce kullanılan çok sayıda otantik eşya bulunuyor. Bu eşyaların birçoğunun ne işe yaradığı konusunda bugünün gençliği pek bilgi sahibi bulunmuyor.

ARAŞTIRMA KONUSU

Yozgat Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Öğretim Üyesi Dr. Hacer Sancaktar başkanlığındaki 10 kişilik ekip ile Nevşehir Hacıbektaş Müzesi Müdürlüğü'nden Bakanlık temsilcisi olarak katılan uzman Taylan Sümer de, müzeyi son olarak gezip, bilgi alan isimler oldu. Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, beldede böyle bir müze olmasından büyük mutluluk duyduklarını, 2021 yılı çalışmaları kapsamında yapılan müze ziyaretinde uzmanlarla görüş alışverişinde bulunduklarına aktardı.