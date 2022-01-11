Basilica'ya büyük ilgi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan, tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan Roma Hamamı’nı konu alan Şifalı Suyun Komik Hikayesi ‘Basilica Tası Gümüşten’ adlı tiyatro oyunu yoğun istek üzerine Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda, bu hafta da sahne aldı. Yozgat Sanat Tiyatrosu tarafından Yozgat’ın tanıtımına katkı sunmak için hazırlanan tiyatro oyununda Tarihi Roma Hamam’ında, Romalılar ile Sarıkayalılar arasında geçen olaylar komik bir şekilde anlatılıyor. Sanatseverler ve halkın yoğun ilgi gösterdiği oyunu ailesi ile izleyen Vali Polat, Yozgat Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burak Öngel ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi. •Sümeyye İlhan •