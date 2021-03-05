Başer’den ziyaret

Milletvekili Başer, Bakan Gül ile yaptığı görüşmede, Yozgat'ın taleplerini iletti. Başer, ‘’Sayın Bakanımızdan Yozgat'ımıza İdari Yargı ve Denetimli Serbestlik ek binası yapılmasının sözünü aldık. Talep ve isteklerimize yakın ilgisinden dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ederim’’ dedi. Milletvekili Başer, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı, hemşehrimiz Tuğgeneral Murat Bulut’u da ziyaret ederek, görevlerinde kolaylıklar diledi. Başer, ‘’Vatan müdafaasında gece gündüz demeden görev yapan kahraman askerlerimize selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum’’ ifadelerini kullandı. •Nuri Çam•