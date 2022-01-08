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Başer’den ziyaret

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer gazetemize hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

08 Ocak 2022 Cumartesi 00:59
Başer’den ziyaret

 Gazetemiz İleri'nin AKZ Ajans bünyesine geçmesinin ardından AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İl Başkanı Yusuf Başer, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal ve partilileri ile birlikte imztiyaz sahibi Alpaslan Akyüz’ü ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. AK Parti’nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Milletvekili Başer, İleri Gazetesinin Yozgat’ın önde gelen gazetelerinden biri olduğunu, Yozgat’a yön verdiğini söyledi. Gazetemiz Sahibi Alpaslan Akyüz ise Milletvekili Başer ve beraberindekilere ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İleri Gazetesi’nin Yozgat halkının sesi olmaya devam edeceğini ifade etti.

Son Güncelleme: 08.01.2022 13:01
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