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Başer’den yakın takip

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, il düzeyinde devam eden yatırımları yakından takibini sürdürüyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:58
Başer’den yakın takip

Milletvekili Başer, son olarak Şefaatli ilçesinde devam eden yatırımlar konusunda bilgi aldı. AK Parti Şefaatli İlçe teşkilatında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Başer, ‘’Memleket sevdasıyla bir araya gelen, ilk günkü aşkla hizmet eden teşkilat mensuplarımızla çalışmalarımızı gözden geçirdik. Kıymetli teşkilat mensubu kardeşlerimi saygı ve muhabbetle selamlıyorum’’ dedi. Başer daha sonra, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Özdemir ile birlikte Kaymakam Muhammad Fatih Günlü'yü ziyaret etti, yapılacak projeler ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ardından yürütülen projeleri yerinde gören Başer, İlçede kurulacak Gençlik ve Spor Merkezinin yerini de gezdi. •İhsan Çelikkaya•

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Başer’den Yakın Takip
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