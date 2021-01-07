Başer’den ödenek talebi

Geçtiğimiz hafta içerisinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yozgat İl Başkanlığı görevine atanan Yusuf Başer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret öncesinde İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı’dan gerekli bilgileri alan Başer, Oktay’dan Yozgat İl Özel İdaresine köylerin sorunlarının biran önce tamamlanması için ek ödenek talebinde bulundu. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, göreve geldiğin günden itibaren ilk verimli çalışmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığını söyledi. Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazı’nın mesajını ilettiğini vurgulayan Başer, ‘’Bizde köy yollarımızın, diğer özel idaremizin ihtiyacı olan ek ödemelerle ilgili bilgi notunu kendisine illettik. Bizim yanımızda ilgili birimleri aradı yapılması konusunda gerekli talimatları verdi. Bu hizmetlerimiz hepinizin gayretleriyle, önerileriyle, devam edecektir’’ dedi.