Başer, ziyaretlerde bulundu

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, hafta sonunda Yozgat’ta birçok tesisi ziyaret edip, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi edindi. Başer, Yozgat-Ankara Karayolu üzerinde faaliyet gösteren Çağrı Park&Restaurant işletmesini ziyaret etti. Oyun parkı üretim alanında gezen Başer, işletme sahibi Mehmet Bolat ve Yahya Bolat'tan bilgi aldı. Milletvekili Başer, restore çalışmaları tamamlanan Yerköy ilçesi Sekili köyündeki Tuzla köprüsünde de incelemelerde bulundu. Başer, ‘’Restorasyonu için ödenek çıkarttığımız 13. yüzyıl Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Tuzla Köprüsü'nde inceleme yaptım. Şanlı bir medeniyetin mensubu olmaktan gurur duyuyorum’’ ifadelerini kullandı.

TUZLA KÖPRÜSÜ

Yerköy ilçesinin Sekili köyü yakınlarında, Delicesu Irmağı üzerine bulunan ‘Tuzla Köprüsü’nün kitabesi bulunmuyor. Eşeksırtı şeklindeki tarihi köprü, bu özelliğiyle Selçuklu döneminde, 13’üncü yüzyılın ortalarında yapılmış olabileceği kaydediliyor. Köprü kuzey - güney istikametinde, 60 metre uzunlukta, 4,5 metre genişliğinde, uçları güneyde batıya, kuzeyde doğuya doğru kıvrılarak uzanıyor. 50 santimetre yükseklikte korkuluğu bulunuyor.

ASFALT ÇALIŞMASI

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Çayıralan-Konuklar-Sarıkaya Grup Köy yolundaki asfalt serim çalışmalarını da inceledi. Başer, ‘’Yozgat’ımızda İl, ilçe ve köy yollarımızın asfalt standartlını yükseltiyoruz. Köylerimizin yollarını asfaltlıyoruz. Sıcak asfalt serim çalışmaları devam eden Çayıralan-Konuklar-Sarıkaya Köy grup yolu asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışanlarımıza kolaylıklar diledik’’ diye konuştu. Başer, Konuklar Belediye Başkanı Muammer Çetin'i makamında ziyaret etti, Çayıralan ilçesinde de muhtarlarla bir araya geldi.