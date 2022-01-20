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Başer müjdeyi verdi

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer Hasbek Göleti ile ilgili müjdeyi verdi.

20 Ocak 2022 Perşembe 00:21
Başer müjdeyi verdi

 Devlet Su İşleri 12'inci Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yılın Nisan ayı içerisinde Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine yapımı planlanan Hasbek Göleti Projenin yapım işinin sözleşmesi yüklenici firma ile imzalanmasına rağmen yatırım programına alınmamasından dolayı yapım çalışmalarına başlanılamamıştı. AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer Sarıkaya ilçesine yapımı planlanan Hasbek Göledinin 2022 yılı yatırım programına alındığının müjdesini verdi. Milletvekili Başer yaptığı açıklamada Sarıkaya Hasbek Göletinin 2022 yatırım programına alındığını söyledi. Hasbek Köyü sınırları içerisinde Kargadalı Deresi üzerinde yapılacak göletin Talvegden 16.00 ve temelden 27.50 metre yüksekliğinde, kil çekirdek homojen dolgu tipinde olacağını dile getiren Başer, ‘’Göletimizde depolanacak 3 bin 550 hm3 su ile 9 bin 210 dekar tarım arazisi modern sistemlerle sulanacaktır. Yozgatımıza, Sarıkaya ilçemize ve Hasbek köyümüze hayırlı olsun’’ dedi.

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