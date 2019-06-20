Başer, minikleri ağırladı

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, öğretmen ve öğrencilerle birlikte Ankara’ya giderek Milletvekili Yusuf Başer’i meclisteki makam ofisinde ziyaret etti. Yoldaş, ‘Okuyan İlçe Okuyan Nesil’ projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında Milletvekili Başer’i bilgilendirdi. Proje kapsamında gerçekleştirilen kitap okuma yarışmasında başarılı olan öğrencilerin yer aldığı ziyarette, Milletvekili Başer, öğrencilere Meclisi gezdirip tanıttı. Başer, ‘’Öğrencilerimize milli iradenin tecelligahı yüce Meclis'imizi gezdirdik. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza, ilçe müdürümüz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.
20 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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