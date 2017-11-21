Başer'den Plaket

Dünyada sadece Sarıkaya ilçesi ile İngiltere’nin Bath şehrinde bulunan Roma Hamamının özelliklerini karşılaştırmak, Yozgat'ın yatırım fırsatlarını ve Jeotermal kaynaklarını tanıtmak üzere İngiltere’ye giden Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, beraberindeki heyet ile birlikte incelemelerde bulundu. Çeşitli ziyaretlerde de bulunan heyet üyeleri, İngiltere’deki yetkililere, Aydıncık ilçesinde hazırlanan ‘Sarıkaya Roma Hamamı figürlü’ plaketler verdi.