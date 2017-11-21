Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105268
ALTIN
163.252
DOLAR
3.9604
STERLİN
5.2472
EURO
4.6498

Başer'den Plaket

AYDINCIK ilçesinde Belediye bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sanat Atölyesi tarafından tasarlanan ‘Sarıkaya Roma Hamamı’ figürlü plaketler İngiltere’de görücüye çıktı.

Başer'den Plaket

AYDINCIK ilçesinde Belediye bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sanat Atölyesi tarafından tasarlanan ‘Sarıkaya Roma Hamamı’ figürlü plaketler İngiltere’de görücüye çıktı.

21 Kasım 2017 Salı 07:05
283 Okunma
Başer'den Plaket

Dünyada sadece Sarıkaya ilçesi ile İngiltere’nin Bath şehrinde bulunan Roma Hamamının özelliklerini karşılaştırmak, Yozgat'ın yatırım fırsatlarını ve Jeotermal kaynaklarını tanıtmak üzere İngiltere’ye giden Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, beraberindeki heyet ile birlikte incelemelerde bulundu. Çeşitli ziyaretlerde de bulunan heyet üyeleri, İngiltere’deki yetkililere, Aydıncık ilçesinde hazırlanan ‘Sarıkaya Roma Hamamı figürlü’ plaketler verdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bütçe maratonu tamamlandı
Bütçe maratonu tamamlandı
Köy çocukları projesi
Köy çocukları projesi
Mantarlı destek
Mantarlı destek
Sahtesini içirmişler
Sahtesini içirmişler
ÖNERİYORUZ!
ÖNERİYORUZ!
Okuyun, öğrenin
Okuyun, öğrenin

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim