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Başarıyla tamamlandı

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), “Genç Değişim, Genç Gelişim” başlıklı proje 2021-2022 yıllarında başarıyla tamamladı.

21 Ocak 2022 Cuma 00:38
Başarıyla tamamlandı

SORGED koordinatörlüğünde ve Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde hazırlanan Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Genç Değişim, Genç Gelişim” başlıklı proje 2021-2022 yıllarında yürütülerek başarıyla tamamlandı. Yapılmış olan projenin amacı hakkında bilgi veren SORGED yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “ Projemizin amacı; gençlerin kişisel ve kişilerarası becerileri arttırmak, günlük hayatlarını kolaylaştırmayı sağlamak ve onları iş dünyasına hazırlamaktı. Proje kapsamında gençlerin kişisel ve kişilerarası becerileri arttırmaya yönelik eğitimler, çalıştay, kariyer günü, doğa yürüyüşleri, çalışma ziyaretleri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda; gençlerin iletişim becerileri, takım çalışması, organizasyon becerileri, problem çözme becerisi, kriz yönetimi, liderlik, analitik düşünce, sosyal girişimcilik ve dijital yeterlilikleri gibi bilgi, beceri ve yeterlilikleri geliştirildi. Projemizin bütün faaliyetleri Covid-19 salgınına rağmen başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Projenin faaliyetlerine gençler tarafından yoğun ilgi gösterilmiştir. Proje kapsamında 11 adet Eğitim, 1 çalıştay, Kariyer Fuarı, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Ziyareti, doğa yürüyüşleri ve piknik etkinlikleri düzenlenmiştir. Proje faaliyetlerine toplamda 902 genç katılım sağlamıştır. Projemiz ile eğitim ve iş piyasasında bütün gençler için daha fazla fırsat ve eşit fırsatlar yaratmak, girişimciliğini, liderlik vasıflarını, istihdam edilebilirliğini artırmak için çeşitli faaliyetler ve eğitimler düzenlenmiştir. Projemiz gençlerin okuldan işe geçiş süreçlerini kolaylaştırarak ve kısaltarak üniversite mezunu gençlik arasındaki işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamıştır. Katılımcılar dahil oldukları eğitimler, atölye çalışmaları, takım oyunları, grup çalışmaları, simülasyon ve sunumlar yaparak akranları ile birlikte kaynaşmış, takımla çalışma ve iletişim becerileri gelişmiş, kendilerine öz güvenleri artmış, iş yapabilme ve sorumluluk alabilme duyguları gelişmiştir. Sosyal hayatta kişisel ilişkileri daha kaliteli, öz güvenli, girişken kişiliklere ve yeterliliklere sahip olmuştur” ifadelerini kullandı. 
TEŞEKKÜR ETTİ
Uğuz, “ Projemizin yürütülmesi aşamasında verdiği katkılardan dolayı Valimiz Sayın Ziya Polat’a, Sorgun Kaymakamımız Sayın Halil İbrahim Kazar’a, Yozgat Gençlik Merkezi Müdürümüz Sayın Ali Sapmaz’a, Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürümüz Sayın Hakkı Yurtlu’ya, Sorgun Gençlik Merkezi Müdürümüz Sayın Halil Ünlü’ye, Gençlik Çalışanı Enver Taşkın’a, Eğitmenlerimize  ve faaliyetlerimize katılım sağlayan tüm gençlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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