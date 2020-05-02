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Başarılı oldular

Bozok Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinin oluşturduğu BEEM takımı, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Raporu aşaması sonucunda başarılı sonuç elde etti.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 00:40
Başarılı oldular

YOZGAT Bozok Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri tarafından Öğretim Üyesi Dr. Emrah Çetin danışmanlığında kurulan BEEM takımı, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Ön Tasarım Raporu aşaması sonucunda 132 takım arasında 3. Oldu. Alanında uzman hakemler tarafından yapılan incelemede Beem takımı 91,75 puan alarak, Robotaksi yarışlarına yapılan 132 başvuru arasında ilk üçte yer aldı. Ekim ayından beri çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beem takımı öğrencileri, COVID-19 sebebiyle karantinada olduğu şu günlerde evlerinden çalışmaya devam ediyor. Son olarak yarışlara katılabilmek için yapılan ön elemede, Teknofest tarafından yapılan çalışmaların bir simülasyonda gösterilmesi ve bunun raporlanması istendi. Teknofest Robotaksi yarışlarında elektrikli arabaların otonom şekilde belirlenen parkur üzerinde hareket etmesi amaçlanıyor. Dünyada otomobiller konusunda en son teknoloji olan otonom araçların ülkemizde de geliştirilmesini amaçlayan bu yarışlarda, araçlara trafikte kendi kendine hareket edebilme özelliği katılmak. Çeşitli sensörler ve kameralarla trafiği, trafik işaretlerini tanıyan araçlar trafik kurallarına uygun şekilde belirlenen yere kendi kendine gidebilmek. 

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Başarılı Oldular
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