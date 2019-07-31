Başarılı öğrenciye bisiklet

İçişleri Bakanlığı, sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık yaratılması, çocuklara trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesin uygulamaya koydu. Bu projenin devamında ise 'Dikkat Sizden Notlar Bizden' projesi doğrultusunda 'Sürücü Seyahat Karnesi' dolduran Mustafa Aktaş, İçişleri Bakanlığı tarafından ilk 100'e girenlere hediye edilecek olan bisiklet ödülünü almaya hak kazandı. Mustafa Aktaş, Valilik makamında gerçekleştirilen törenle bisikletini Vali Kadir Çakır’dan aldı.