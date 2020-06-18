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Baroların tepkisi sürüyor

Barolar, Avukatlık Kanunu’nda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulunmadıklarını bir kez daha dile getirdi.

18 Haziran 2020 Perşembe 01:19
Baroların tepkisi sürüyor

YOZGAT Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avukatlık Kanunu’nda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerinin doğru bulunmadıklarını bir kez daha yenilediler. Açıklamada, ‘Bilindiği üzere, Çoklu Baroların kurulması ve Baroların seçim usullerinin değiştirilmesi konularında Avukatlık Kanunu’nda yasal değişiklilerin yapılması hususu bir süredir ülkemiz gündemindedir. 19 Mayıs 2020 ve 1 Haziran 2020 tarihlerinde toplanan Baro Başkanlarımız her iki toplantının sonucunda birer bildiri kaleme alarak kamuoyu ile paylaşmışlardı. Buna göre, Pandemi sürecinde esas gündemimizin ülkemizin ve mesleğimizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için çaba sarf etmek olduğu ve bu nedenle Avukatlık Kanunu’nda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerinin doğru bulunmadığı açıkça belirtilmiştir. Her iki bildirimizde de Avukatlarımızın ve Barolarımızın ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu hazırlanması aşamasında asıl muhatabın Barolar ve TBB olması gerektiği de vurgulanmıştı’ denildi.
Türkiye Barolar Birliği’nin yaptığı çağrı ile tüm Baroların bir basın açıklaması yaparak, düşünce ve kanaatlerini kamuoyu ile paylaşması, vatandaşların avukatlık kanunu değişikliği süreci konusunda bilgilendirmesi istenildiği hatırlatıldı. Açıklamada, ‘Bahsi geçen bildirilerin üzerinden geçen süre zarfında ortak çağrımızın dikkate alınmadığı, aksine sürecin devam ettiği görülmektedir. Sanılanın aksine, yapılmak istenen değişikliklerin Avukatlar veya Barolardan daha çok vatandaşları ilgilendireceği, adliyelerde hak arayan, hakkındaki bir isnattan dolayı yargılanan insanların savunma ve adalete erişim hakkını kısıtlayacağı hatta ortadan kaldıracağı bilinmelidir. Özellikle ceza adaleti açısından hava ve su gibi öneme haiz, olmazsa olmaz denilebilecek savunma hakkının ancak özgür ve korkusuz Avukatlar eliyle sağlanabileceği, Avukatların özgürlüklerinin garantörünün ise kimseden emir ve talimat almayan; bağımsız, tarafsız, özgür ve güçlü Barolar olduğu açıktır’ görüşüne yer verildi.

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Baroların Tepkisi Sürüyor
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