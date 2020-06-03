Barolar Tepkili

YOZGAT Baro Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, 80 ilin Baro Başkanının katılımı ile gerçekleştirilen toplantı sonrasında hazırlanan sonuç bildirgesini onayladı. Şimşek, 19 Mayıs 2020 tarihinde Türkiye Barolar Birliği ve 80 Baro olarak kamuoyuna yapılan açıklamada, Pandemi süreci nedeniyle esas gündemin ülkemiz ve mesleklerinin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal sorunların çözümü için çaba sarf etmek olduğunun hatırlatıldığını kaydetti. Şimşek, bu nedenle Avukatlık Kanununda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmadıklarını, bu girişimlerin durdurularak, geri çekilmesini talep ettiklerini anımsattı. Şimşek, hazırlanan sonuç bildirgesinde, ‘Keza, avukatlarımızın ve barolarımızın ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu hazırlanması aşamasında asıl muhatabın Barolar ve TBB olması gerektiğini de vurgulamıştık. Aradan geçen sürede çağrımızın dikkate alınmadığı, aksine sürecin devam ettiği görülmektedir. Ülke koşullarının uygun olmadığı böyle bir dönemde, avukatlık yasasında düşünülen tüm çalışmalardan vazgeçilerek ileriki dönemlerde TBB ve barolarla birlikte bir hazırlık yapılması yönündeki talebimizi ve irademizi tekrarlıyoruz. Bu aşamada hazırlanması düşünülen teklifin geri çekilmesi halinde diyalog ve müzakereden yana olacağımızı, konunun tüm muhatapları ile görüşmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyoruz. Bizler, müzakere ve diyalog kanallarının açılacağına inanıyoruz. Ancak kapalı tutulması halinde demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gereklerini yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz’ ifadelerine yer verildiğini bildirdi.