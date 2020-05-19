Baro’dan kutlama mesajı

YOZGAT Barosu Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, ‘’19 Mayıs, Türk Milletinin sönmeyen ve hiç sönmeyecek bağımsızlık meşalesidir. Tam 101 yıl önce Samsun’da milli mücadeleyi başlatan bu meşale, milletimizden aldığı ilham ve destekle kurtuluş mücadelemizin işaret fişeği olmuştur’’ dedi.

Şimşek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında daha sonra şu görüşlere yer verdi:

‘’Bugün Milli Mücadelemizin 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Her yıl yurdumuzun dört bir yanında, ay-yıldızımızın gölgesinde coşku ve heyecanla kutladığımız bu bayramı maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen korona virüs salgını nedeniyle ancak evlerimizde, balkonlarımızda kutluyoruz. Fakat, biliyoruz ki milletimiz ve devletimize güç katan, büyüklük kazandıran gençlerimizin coşkusu balkonlardan taşacaktır. Şartlar ne olursa olsun, her yerde ve her koşulda gençlerimizin coşkusu artarak devam edecektir.

Ülkemizin imarını, inşasını ve kalkınmasını hayalleri, cesaretleri ve girişimleriyle sürdüren gençlerimiz vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize, istiklalimize ve istikbalimize ilelebet sahip çıkacaktır.

Bu duygu ve inançla; Cumhuriyeti gençlerimize emanet eden, 19 Mayıs’ı da gençlerimizin bayramı yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatan uğrunda canlarını feda etmiş tüm Aziz şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Sağlık, sıhhat ve huzur içinde kutlayabildiğimiz nice 19 Mayıs lar dileğiyle, Milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.’’