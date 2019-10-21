Baro Fevzioğlu’nu ağırladı

Yozgat Barosu’nu Adliye Sarayı’nda ziyaret eden Fevzioğlu, daha sonra Baro Başkanı Avukat Mehmet Şimşek ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı akşam yemeğinde de meslektaşlarıyla birlikte oldu. Fevzioğlu, Yozgat yöresinin tescilli damak tadı Testi Kebabının testisini kırıp, tadına baktı. Terör örgütü PKK'nın Suriye'nin dörtte birini işgal ettiğini, Uluslararası Af Örgütü ile İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün raporlarına değinen Feyzioğlu, "Bu örgüt, nüfus idarelerindeki kayıtları yok ediyor, demografik yapıyı değiştiriyor, kendine biat etmeyen, emrine girmeyen Kürtleri de siz burada yaşayamazsınız diyor ve gönderiyor. Türkiye'ye o bölgeden bizim ülkemizde 350 bin Kürt sığınmacı var. Kim işgalci? Arap Birliği utanmadan Suriye'nin işgaline sesini çıkarmıyor. Neden çünkü ABD destekliyor işgalciyi. Türkiye işgali sonlandırmak üzere giriyor ve ben kalmayacağım diyor. Bizi kınıyor" dedi.

Feyzioğlu, Türkiye'nin bulunduğu noktadan çekilmediğine değinerek, "Türkiye 120 saatlik bir beklemeyi kabul etti. Peki kim diz çökmüş, diz çöken falan yok. ABD istediğini almış, Türkiye istediğini almış. ABD bölgeden çekilmek istiyordu, gitsin güle güle. Türkiye'de güvenli bölge kurmak istiyordu, 6 senedir talep ediyordu. Olabilecek en az zayiatla bunu başarmış Türkiye" diye konuştu.



