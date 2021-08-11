Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1437.46
ALTIN
477.39
DOLAR
8.6064
STERLİN
11.9430
EURO
10.1270

BARINAKTA VETERiNER YOK!

Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Barınağını ziyaret eden hayvan severler, hafa sonunda çok sayıda hasta, enfeksiyon kapmış, yaralı hayvanın bulunmasına karşın, bunların bakımını yapacak bir veteriner hekim dahi bulunmadığını ileri sürüp, tepkilerini dile getirdi.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:45
BARINAKTA VETERiNER YOK!

Sorgun Can Dostları Derneği Kurucu Başkanı Ayşe Alan Akbaş, Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’nde hafta sonu yaptıkları ziyarette, veteriner hekimin bulunmadığını ileri sürdü. Akbaş, hayvan severlerle birlikte ziyaret ettiği barınakta yaşananları paylaştı, kanun gereği 7/24 bulunması gereken veteriner hekimin olmamasının eksiklik olduğunun altını çizdi. Akbaş, ‘’Pazar günü hayvan hakları olarak ziyaret ettiğimiz bakım evinde hasta hayvanlar var ama veteriner hekim yoktu. Aslında hiç bir hafta sonu bakım evinde veteriner yok ama kıssadan hisse bu hafta sonu yaşananları dilim döndüğünce anlatmak istiyorum’’ dedi. Annesiz yavru köpek kafesinde acil müdahale edilmesi gereken 4 köpeğin bulunduğuna dikkat çeken Akbaş, birisi yerde pert vaziyette, inim inim inlediğini, diğeri kulübelerde de durumun benzer olduğunu aktardı. Kafası yaralı ve enfeksiyonlu bir köpek ile başka bir yerde ise iki kulübe arasına girmiş, artık ölüme yatmış başka bir köpeğin bulunduğuna vurgu yapan Akbaş, ‘’Anneli köpek yavrularından bahsedecek olursam, onlar bugün varsa yarın yok olan, fayansın, betonun üzerinde ve bir metre karelik taş duvarların arasında ölüp gitmeye mahkum olan canlılar. Gelelim kedi bölümüne. Zaten köpek barınağında kedinin ne işi var ama diyoruz ki hadi kazalıdır, acil durum gerektirir alın. Eee, aldınız da nerede tedavi? Biz bu hafta sonu kedi bölümünde sağlam kediler dışında tedavi bekleyen, gözleri ileri derecede enfeksiyonlu, halsiz bitkin bir kediyi, eldeki imkanlarla, çay suyuyla gözlerini sildik, az da olsa hayvan rahatladı’’ diye konuştu. Akbaş, Yozgat Belediyesinin 3 veteriner hekimi bulunmasına karşın hafta sonu zavallı hayvanların yanında bir tanesinin bile bulunmadığını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
BARINAKTA VETERiNER YOK!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BiR BiLE FAZLA!
BiR BiLE FAZLA!
Farkındalık gezisi
Farkındalık gezisi
Kenevir operasyonu
Kenevir operasyonu
Eğitim kursu
Eğitim kursu
Çevre düzenlemesine devam
Çevre düzenlemesine devam
GES'te fiziki bağlantı yapıldı
GES'te fiziki bağlantı yapıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim