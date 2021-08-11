BARINAKTA VETERiNER YOK!

Sorgun Can Dostları Derneği Kurucu Başkanı Ayşe Alan Akbaş, Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’nde hafta sonu yaptıkları ziyarette, veteriner hekimin bulunmadığını ileri sürdü. Akbaş, hayvan severlerle birlikte ziyaret ettiği barınakta yaşananları paylaştı, kanun gereği 7/24 bulunması gereken veteriner hekimin olmamasının eksiklik olduğunun altını çizdi. Akbaş, ‘’Pazar günü hayvan hakları olarak ziyaret ettiğimiz bakım evinde hasta hayvanlar var ama veteriner hekim yoktu. Aslında hiç bir hafta sonu bakım evinde veteriner yok ama kıssadan hisse bu hafta sonu yaşananları dilim döndüğünce anlatmak istiyorum’’ dedi. Annesiz yavru köpek kafesinde acil müdahale edilmesi gereken 4 köpeğin bulunduğuna dikkat çeken Akbaş, birisi yerde pert vaziyette, inim inim inlediğini, diğeri kulübelerde de durumun benzer olduğunu aktardı. Kafası yaralı ve enfeksiyonlu bir köpek ile başka bir yerde ise iki kulübe arasına girmiş, artık ölüme yatmış başka bir köpeğin bulunduğuna vurgu yapan Akbaş, ‘’Anneli köpek yavrularından bahsedecek olursam, onlar bugün varsa yarın yok olan, fayansın, betonun üzerinde ve bir metre karelik taş duvarların arasında ölüp gitmeye mahkum olan canlılar. Gelelim kedi bölümüne. Zaten köpek barınağında kedinin ne işi var ama diyoruz ki hadi kazalıdır, acil durum gerektirir alın. Eee, aldınız da nerede tedavi? Biz bu hafta sonu kedi bölümünde sağlam kediler dışında tedavi bekleyen, gözleri ileri derecede enfeksiyonlu, halsiz bitkin bir kediyi, eldeki imkanlarla, çay suyuyla gözlerini sildik, az da olsa hayvan rahatladı’’ diye konuştu. Akbaş, Yozgat Belediyesinin 3 veteriner hekimi bulunmasına karşın hafta sonu zavallı hayvanların yanında bir tanesinin bile bulunmadığını sözlerine ekledi.