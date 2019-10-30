Barikata tepki

Tören alanının polis barikatı ile çevrildiği alanda, protokol tribününün Atatürk Alanı’na arkasını dönecek şekilde monte edilmesi de tepki çekti. CHP Yozgat milletvekili Ali Keven, ‘’Normalde Atatürk anıtına yüzünü dönmesi gerekirken bu şekilde protokol tribününün arkasını döndüğü bir düzen devlet teamüllerime aykırıdır. Bu oturma düzeni Atatürk'e saygısızlıktır! Ayrıca milli bayram törenlerini halktan koparan ve sonradan icat edilen koruma bariyerlerinin de kaldırılması gerekmektedir! Sayın Vali'den gereğini yapmasını temenni ediyorum’’ diyerek tepkisini dile getirdi.