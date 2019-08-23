BARAJLAR HIZ KESMiYOR

Gövde altı sıyırma kazılarının devam ettiği bildirildi. Silindirle Sıkıştırılmış Beton tipindeki baraj tamamlandığında 31 bin 10 milyon metreküp su depolanarak, 28 bin 750 dekar tarım alanı sulu tarıma kavuşturulacak. Yerköy ilçesinin Belkavak köyüne 3 kilometre mesafedeki İnandık Özü dere yatağı üzerinde yapılmakta olan baraj, Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı köyleri ve Sekili Belediyesi’nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu tarım alanlarının sulamasında kullanılacak. Yozgat’ın verimli topraklarının sulanarak, üründe çeşitliliğin artırılıp, daha bol ve kaliteli ürünlerin ucuz maliyetle alınmasını sağlayacak olan sulama projelerinden biri olan İnandık Barajının hayata geçirilmesi noktasında gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiği bildirildi. Yozgat’ın önemli tarım bölgelerinden Yerköy ilçesinde, kurak toprakları sulayıp, daha bol ve kaliteli tarımsal ürünün alınmasına yönelik 1962 yılında planlanan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen İnandık Barajı’nın tamamlanması ile bölgede sulu tarımla birlikte yetiştirilen üründe çeşitlilik artacak, daha fazla ve kaliteli ürünler alınabileceğinin altı çizildi.

