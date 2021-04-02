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BARAJDA ÇALIŞMALAR YENiDEN

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Akdağmadeni ilçesindeki tarım alanlarını sulayacak olan Bahçecik Barajı inşaatına yeniden başlanılacağını söyledi.

02 Nisan 2021 Cuma 00:40
BARAJDA ÇALIŞMALAR YENiDEN

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yüklenici firmanın iş tasfiyesi nedeniyle durdurulan Akdağmadeni ilçesindeki Bahçecik Barajının ihale izninin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından onaylandığını bildirdi. Milletvekili Başer, barajla ilgili ihalenin yakın bir zamanda yapılacağını belirterek, barajın, Akdağmadeni Sağıroğlu Köyüne 1,5 kilometre mesafede bulunduğunu kaydetti. Başer, ‘’Barajımızın temelden yüksekliği 70 metre, sulama sahası 8 bin hektar, depolama hacmi 33,24 milyon metreküptür’’ dedi.  Başer, Akdağmadeni, Kadışehri ve Saraykent ilçelerindeki tarım topraklarını bereketlendirecek, tarımsal üretime büyük katkı sunacak barajın kısa sürede tamamlanacağının da altını çizdi., Başer, ‘’Baraj tamamlandığında, Akdağmadeni Sağıroğlu, Tarhana, Kadışehri İlçesi Derbent, Buzluk, Çepni, Yakacık, Yanık, Kemalli, Vasfibey, Üçağaç, Gümüşdiğin, Kıyılı, Yangı, Kabalı, Örencik Köyleri ile Saraykent İlçesinin Çiçeklihöyüğü, Kesikköprü, Çiçekli ve İzibüyük köyleri sulanacaktır. Barajımız Akdağmadeni, Kadışehri, Saraykent ilçelerimiz ile Yozgat’ımıza hayırlı olsun’’ diye konuştu. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın da, Akdağmadeni ilçe sınırları içinde kalan ve Kadışehri arazisinin de sulanmasına katkı sağlayacak olan barajın ihale izninin verilmesinden dolayı mutlu olduklarını bildirdi. Başkan Akın, ‘’İhalesi yapılacak olan bu güzel hizmetin bölgemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı yardımcımız sayın Fuat Oktay'a, milletvekillerimiz sayın Yusuf Başer ve sayın Bekir Bozdağ'a ilimiz, ilçemiz ve bu hizmetten yararlanacak olan tüm hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. •Seyfettin Sağlam• 

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BARAJDA ÇALIŞMALAR YENiDEN
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