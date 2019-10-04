Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102784
ALTIN
275.580
DOLAR
5.6929
STERLİN
7.0270
EURO
6.2557

Baraja yavru balık bırakıldı

DEVLET Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Çekerek Barajı'na 400 bin yavru sazan bırakıldı.

Baraja yavru balık bırakıldı

DEVLET Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Çekerek Barajı'na 400 bin yavru sazan bırakıldı.

04 Ekim 2019 Cuma 00:00
Baraja yavru balık bırakıldı

Çekerek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Dursun Uslu, ilçede geçimini balıkçılıkla sağlamaya çalışan vatandaşları desteklemek amacıyla Çekerek Barajı'na 400 bin yavru balık bırakıldığını söyledi. Uslu, balıkçılığın Çekerek'te yeni bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Kooperatifimizin 20 üyesi bulunuyor ve yaklaşık 100 kişi istihdam ediliyor. Barajdaki alabalık tesislerinden de birçok yere balık gönderiliyor. Üyelerimizin birçoğu daha önce çiftçilik yaparken şimdi balıkçılık yapıyor" dedi. Bu yıl balığın az olduğuna değinen Uslu, "DSİ de baraja her yıl belirli miktarda yavru balık bırakıyor. Bu yıl 400 bin bırakıldı inşallah önümüzdeki dönemlerde barajda balık sayısı artar, üyelerimiz de daha fazla gelir elde eder. Desteklerinden dolayı DSİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksek Hızlı Trende ihale hazırlığı
Yüksek Hızlı Trende ihale hazırlığı
ZAHMETSiZ TARIMA DEVAM
ZAHMETSiZ TARIMA DEVAM
Meclis muhtarlarla toplandı
Meclis muhtarlarla toplandı
Pazarda sorun dinledi
Pazarda sorun dinledi
Yatırımlara takip
Yatırımlara takip
Camiler haftası kutlanıyor
Camiler haftası kutlanıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim